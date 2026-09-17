On This Day, Sept. 17: Founding Fathers sign Constitution

On Sept. 17, 1787, the U.S. Constitution, completed in Philadelphia, was signed by a majority of the 55 delegates to the Constitutional Convention.
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