Богач купил гиперкар за 3 миллиона долларов, а на парковке понял, что дверь не закрывается: видео

Обеспеченный мужчина приобрел в личную коллекцию лимитированный гиперкар за миллионы долларов. Он приехал на своей Pagani Huayra на очередное пафосное мероприятие, но на парковке неожиданно понял, что дверь его баснословно дорогой машины просто не закрывается.