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Богач купил гиперкар за 3 миллиона долларов, а на парковке понял, что дверь не закрывается: видео

Богач купил гиперкар за 3 миллиона долларов, а на парковке понял, что дверь не закрывается: видео

Обеспеченный мужчина приобрел в личную коллекцию лимитированный гиперкар за миллионы долларов. Он приехал на своей Pagani Huayra на очередное пафосное мероприятие, но на парковке неожиданно понял, что дверь его баснословно дорогой машины просто не закрывается.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
Не  всегда  дорого, значит, хорошо.
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9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Дебил дверь погнул.
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7 час.
Геннадий Гурлебаус
Что случилось с Pagani Huayra неизвестно до сих пор.Как у неё вообще движок не ёкнул, поняла наверно как её обозвали, погани хуяра!
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5 час.

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