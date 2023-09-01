Богач купил гиперкар за 3 миллиона долларов, а на парковке понял, что дверь не закрывается: видео
Обеспеченный мужчина приобрел в личную коллекцию лимитированный гиперкар за миллионы долларов. Он приехал на своей Pagani Huayra на очередное пафосное мероприятие, но на парковке неожиданно понял, что дверь его баснословно дорогой машины просто не закрывается.
Комментарии
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Не всегда дорого, значит, хорошо.
Что случилось с Pagani Huayra неизвестно до сих пор.Как у неё вообще движок не ёкнул, поняла наверно как её обозвали, погани хуяра!
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