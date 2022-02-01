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Экс-разведчик Кедми: Великобритания может пойти на провокацию, которая приведет к вмешательству России в войну в Донбассе

Экс-разведчик Кедми: Великобритания может пойти на провокацию, которая приведет к вмешательству России в войну в Донбассе

Великобритания может пойти на провокацию, которая приведет к вмешательству Российской Федерации в военный конфликт на территории Донбасса.

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