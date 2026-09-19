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Кристиан Грэй похитил кольцо в ТЦ и сдал его в ломбард

Кристиан Грэй похитил кольцо в ТЦ и сдал его в ломбард

Полиция задержала москвича за крупную кражу в торговом центре. В отделении выяснилось, что 26-летнего мужчину зовут Кристиан Грэй, на это обратил внимание телеграм-канал «112» .

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