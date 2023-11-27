В Госдуме рассказали о разблокировке Instagram* в России

Для этого необходимо выполнить лишь одно условие Instagram* и Facebook* (сервисы принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) будут разблокированы, когда начнут исполнять российское законодательство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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