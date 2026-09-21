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Исследователь OpenAI: изолированные от Сети компьютеры не остановят ИИ-агентов

Исследователь OpenAI: изолированные от Сети компьютеры не остановят ИИ-агентов

В подкасте Браун инцидент с Hugging Face, в ходе которого агенты OpenAI получили доступ к сторонней инфраструктуре и использовали ее для выполнения задач, выходивших за рамки первоначальных ограничений.

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