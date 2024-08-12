Критерии аварийности домов пересмотрят до конца года

Критерии аварийности многоквартирных домов должны быть пересмотрены до 31 декабря. Такое поручение Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и Фонду развития территорий дал глава правительства Михаил Мишустин в рамках работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».