Критерии аварийности домов пересмотрят до конца года

Критерии аварийности многоквартирных домов должны быть пересмотрены до 31 декабря. Такое поручение Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и Фонду развития территорий дал глава правительства Михаил Мишустин в рамках работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
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