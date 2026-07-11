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Командира ВСУ внесли в базу «Миротворца» за похищение и убийство мирных жителей

Командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов попал в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» после того, как его подчинённые похитили и убили двух братьев в Киевской области.

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