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Куда собирается вернуться Дмитрий Назаров? Русский артист в изгнании между Россией и Америкой

Куда собирается вернуться Дмитрий Назаров? Русский артист в изгнании между Россией и Америкой

Куда собирается вернуться Дмитрий Назаров? Русский артист в изгнании между Россией и Америкой Ольга ВайленкоВ недавнем времени бывший артист МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров снова оказался в центре общественного внимания, выпустив новое стихотворение, где прозвучали слова о возвращении: «Я обязательно вернусь – уже со смехом».

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Комментарии
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Вера артемьева
и вернется и примут на работу такие же выродки русофобы коих здесь тьма.
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20 час.
Алекс Сэм
Все проекты в которых он снимался-г**но и сам он тоже.
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18 час.

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