Куда собирается вернуться Дмитрий Назаров? Русский артист в изгнании между Россией и Америкой Ольга ВайленкоВ недавнем времени бывший артист МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров снова оказался в центре общественного внимания, выпустив новое стихотворение, где прозвучали слова о возвращении: «Я обязательно вернусь – уже со смехом».