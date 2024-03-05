Ефимов: Общественно-деловые объекты и производства появятся в Митине по программе КРТ

Участок на Фабричной улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реализацией проекта займутся правообладатели АО «Тонкосуконная фабрика «Победа труда» и ООО «ТИЛАР», с которыми город заключил соответствующий договор.
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