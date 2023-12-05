Подковерная битва: Зеленский сталкивается с вызовом от главкома Залужного Ольга ВайленкоВ декабре 2023 года главным противником для Зеленского стали не вооруженные силы России, а главком ВСУ Валерий Залужный, отмечают западные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии