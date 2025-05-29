Россия разместит комплекс «Орешник» в Белоруссии до конца 2025 года

Согласно приводимым в статье описаниям, российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», которая в настоящее время проходит испытания на полигоне Капустин Яр, обладает возможностями для проникновения во все бункеры генералитета НАТО, расположенные на Украине, с последующим лишением их связи и деактивацией узлов жизнедеятельности.