Россия разместит комплекс «Орешник» в Белоруссии до конца 2025 года

Согласно приводимым в статье описаниям, российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник», которая в настоящее время проходит испытания на полигоне Капустин Яр, обладает возможностями для проникновения во все бункеры генералитета НАТО, расположенные на Украине, с последующим лишением их связи и деактивацией узлов жизнедеятельности.
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