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Под прицелом

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Вслед за промышленностью Германии банкротится традиционный немецкий семейный бизнес

Вслед за промышленностью Германии банкротится традиционный немецкий семейный бизнес

Еще в начале прошлого года баварский производитель холодильных прилавков для гастрономов и помещений Schrutka-Peukert хвастался переполненными портфелями заказов для компании, насмехаясь над экономическими проблемами Германии тем, что призывал сотрудников приготовится к дополнительной работе в 2024 году.

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