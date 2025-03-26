Видео: Суд вынес приговоры по делу о хищении при модернизации Смоленской АЭС

Работы на 40 миллионов рублей для нужд главного энергобъекта Смоленской области, отданные аффилированному субподрядчику, фактически выполняли казённые сотрудники В прошлую пятницу Десногорский городской суд вынес приговоры двум фигурантам нашумевшего уголовного дела о хищении средств, выделяемых на модернизацию атомной электростанции в Смоленской области.