Вышедший в отставку офицер снайперского подразделения Вооружённых сил киевского режима Константин Прошинский проинформировал о том, что войска державы неспособны перестроиться под требования Организации Североатлантического Договора из-за хаотичной структуры.
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