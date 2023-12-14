Доброе утро! Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +14°, облачно☁️ • Севастополь: +16°, облачно ☁️ • Ялта: +12°, облачно ☁️ • Алушта: +13°, дождь 🌧️ • Евпатория: +16°, облачно ☁️ • Саки: +16°, облачно ☁️ • Бахчисарай: +15°, облачно☁️ • Джанкой: +13°, облачно☁️ • Судак: +13°, облачно☁️ • Феодосия: +13°, облачно☁️ • Керчь: +12°, облачно ☁️ • Черноморское: +13°, облачно☁️ • Армянск: +13°, облачно☁️ КрымДоброе утро! Прогноз погоды в Крыму на четверг.
Доброе утро
Комментарии
Показать предыдущие комментарии