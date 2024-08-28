В Раде заявили, что Украина в скором времени может потерять больше территорий

В скором времени Украина может утратить контроль над еще большей территорией. Об этом в среду, 28 августа, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин.
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