Большинство детей откладывают карманные деньги на накопления

Подавляющее большинство (84%) россиян отмечают, что их дети в возрасте от 8 до 18 лет откладывают деньги, которые им выделяют на карманные расходы, выяснили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компания MAXIMUM Education в ходе совместного опроса*.