Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

Большинство детей откладывают карманные деньги на накопления

Большинство детей откладывают карманные деньги на накопления

Подавляющее большинство (84%) россиян отмечают, что их дети в возрасте от 8 до 18 лет откладывают деньги, которые им выделяют на карманные расходы, выяснили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компания MAXIMUM Education в ходе совместного опроса*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх