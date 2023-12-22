ЦБ раздражают нереальные ставки по кредитам в маркетплейсах

ЦБ призвал банки не вводить граждан в заблуждение, демонстрируя нереальные ставки по кредитам. Иначе регулятор будет править закон о потребкредитовании, заявил во время выступления на юридической конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.