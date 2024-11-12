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Спички - не игрушка

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По делу об организации незаконной миграции арестован ректор питерского института

По делу об организации незаконной миграции арестован ректор питерского института

Сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поймали целого ректора. И не просто ректора, а кандидата юридических наук, бывшего работника органов прокуратуры.

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