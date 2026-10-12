Вместо песка и строек — расцвет: в Линейным парк пересадили растения из центра Петербурга

Намыв в Василеостровском районе Санкт-Петербурга стал более разноцветным. Осенью 2026 года часть растений из сезонных садов в центре города пересадили в зеленые пространства у Линейного парка.
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