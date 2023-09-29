Самые крупные наркооперации в истории

С нами не соскучишься!

Борьба с международными наркокартелями давно перестала быть делом отдельных управлений или городов. Самые крупные спецоперации, в большинстве своем, являются плодом координации усилий ведомств и спецслужб нескольких стран и задейвствуют сотни людей, боевою технику и месяцы подготовки.