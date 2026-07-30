Как сообщил aif.ru со ссылкой на Героя России, генерал-майора Сергея Липового, за заявлениями Лондона о готовности направить войска на Украину после заключения мирного соглашения стоит скрытая цель — взятие Западной Украины под протекторат.
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