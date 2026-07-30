НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Британия готовит военный заход на Западную Украину, Зеленский в шоке

Британия готовит военный заход на Западную Украину, Зеленский в шоке

Как сообщил aif.ru со ссылкой на Героя России, генерал-майора Сергея Липового, за заявлениями Лондона о готовности направить войска на Украину после заключения мирного соглашения стоит скрытая цель — взятие Западной Украины под протекторат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии