В Омской области сотрудники Госавтоинспекции оказали гражданам помощь на дороге

На автодороге Омск-Русская Поляна к экипажу за помощью обратились взволнованные мужчина и девушка. Как выяснилось, из Таврического района в городскую больницу они везли своего отца, у которого резко ухудшилось самочувствие.
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