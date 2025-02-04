Адвокат: назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросит об убежище в России

Она рассчитывает на помощь Петра Толстого Журналистка Наташа Рэй, которая ранее назвала мужчиной супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, подаст прошение о политическом убежище в России на следующей неделе.
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