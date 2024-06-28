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Выпускники на "Алых парусах" перебили ведущих, скандируя "Россия!"

Выпускники, собравшиеся на грандиозном концерте "Алые паруса", перебили ведущих мероприятия Иду Галич и Дмитрия Хрусталева, начав скандировать "Россия!" Дмитрий Хрусталев рассказал со сцены, что Россия – это большая семья, в которую входят более 190 народов и народностей.

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