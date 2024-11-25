Агросектор накрыла волна консолидации

Покупка агрогигантами «Русагро» и ГАП «Ресурс» крупнейших мясопереработчиков в стране стала продолжением нового тренда на консолидацию сельхозрынков, появившегося два года назадИТАР-ТАСС/ВАЛЕРИЙ МОРЕВ За счет покупки «Агро-Белогорья» «Русагро» практически удвоит свои мощности по производству свининычитайте на monocle.