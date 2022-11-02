“Шпионы” хакера “Джокера” добрались до офиса Зеленского, СБУ и ВСУ: Оставили интересные подарки

РИА Новости со ссылкой на уже известного хакера рассказывает о работе “Джокера” в органах власти УкраиныУкраинский хакер “Джокер”, который переехал в ДНР рассказал о своих “шпионах”, работающих в офисе президента Украины Владимира Зеленского.