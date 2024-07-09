Путин провел телефонный разговор с избранным президентом Ирана Пезешкианом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту, сообщает пресс-служба Кремля.