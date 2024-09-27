Останина требует проверки из-за показа фильма об абортах в школе

Обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в связи с демонстрацией в школе города Оха, Сахалинская область, документального фильма об абортах сделала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Нина Останина.
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