Будущее уже наступило: беспилотные фуры проехали 20 млн километров по России - в том числе по М-4 «Дон»

Грандиозные цифры озвучили в Минтрансе России.Какие трассы покорили робофуры? Сбор и фиксацию всех данных в режиме реального времени осуществляет специальная платформа идентификации на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданная по прямому поручению Президента РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии