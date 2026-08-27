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Будущее уже наступило: беспилотные фуры проехали 20 млн километров по России - в том числе по М-4 «Дон»

Будущее уже наступило: беспилотные фуры проехали 20 млн километров по России - в том числе по М-4 «Дон»

Грандиозные цифры озвучили в Минтрансе России.Какие трассы покорили робофуры? Сбор и фиксацию всех данных в режиме реального времени осуществляет специальная платформа идентификации на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданная по прямому поручению Президента РФ.

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