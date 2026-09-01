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Царьград

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Что православные отмечают 2 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

Что православные отмечают 2 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

В народном календаре этот день получил название Самойлов день. 2 сентября Православная Церковь чтит память ветхозаветного пророка Самуила — последнего и самого знаменитого судьи Израильского, жившего примерно в XII–XI веках до Рождества Христова.

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