Переступив порог дома, гости невольно рисуют себе портрет его обитателей. О чем им говорит ваша квартира? И как создать нужный вам имидж? Признайтесь, приходя к кому-нибудь в гости, вы наверняка не один раз замечали некие особенности в квартире, и делали по ним выводы о характере и привычках хозяина? Говорила ли вам в детстве мама: «Убери в комнате, скоро гости придут, что они о тебе подумают?» Но действительно, существует ли хоть какая-то связь между личностью и интерьером, который мы выбираем? Давайте посмотрим, что говорит об этом психология.
Психология в интерьере: Что можно узнать о человеке по его жилью
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Никулин
бред полный.. одни высокопарные фразы из области психологии .понахватался автор..так любой рассуждать может..а про материальный уровень жизни ..наследие..социальные проблемы и т.п. даже кретин не подумал-порой человеку не до психологии а жить надо
Ответить
15 час.
Катя Плетнева
Вы нормальный, автор??? Мы интроверты, но у нас однушка, и спальня - она же гостиная, она же рабочая комната!!! И добраться до неё - ничего сложного!!!!! Лестницы в однушке у нас тоже нет, как бы мы ни хотели! Поэтому то, что мы интуиты - тоже не понять никому, получается. Какие были деньги в момент покупки квартиры, такую и купили. Единственное - сделали под себя цветовую гамму. И по большому счёту, абсолютно плевать, кто и что будет думать о нашей квартире, важно что она всем нравится, как обставлена, какой порядок и коты. И нам плевать что у людей дома - это их дело. Не нужно играть в психологов, это так не работает!!!
Ответить
15 час.
MamZelya tanewshka
@Елена Жарикова, Ссылка на первоисточник выводит снова на Вашу публикацию - это накрутка просмотров? 🙄 хитрО придумали, умница вы наша ;-))
Ответить
8 час.
Свежие комментарии