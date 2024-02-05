Психология в интерьере: Что можно узнать о человеке по его жилью

Катя Плетнева

Вы нормальный, автор??? Мы интроверты, но у нас однушка, и спальня - она же гостиная, она же рабочая комната!!! И добраться до неё - ничего сложного!!!!! Лестницы в однушке у нас тоже нет, как бы мы ни хотели! Поэтому то, что мы интуиты - тоже не понять никому, получается. Какие были деньги в момент покупки квартиры, такую и купили. Единственное - сделали под себя цветовую гамму. И по большому счёту, абсолютно плевать, кто и что будет думать о нашей квартире, важно что она всем нравится, как обставлена, какой порядок и коты. И нам плевать что у людей дома - это их дело. Не нужно играть в психологов, это так не работает!!!