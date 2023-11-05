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Культуромания

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«Круги» Александра Колдера представлены на аукционе

«Круги» Александра Колдера представлены на аукционе

Работа американского художника Александра Колдера «Круги» (1966) представлена на аукционе. Предварительная стоимость составляет 50 000–70 000 долларов США.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Ну-ну, круги....а если бы этот художник одной линией, как у нас это делают доморощенные  худо- жники на заборах и подъездах,  написал на картонке   &quot;фак&quot;, его бы тоже продавали тыщ так за пятьдесят зелёных, потому, что именно он написал? Круги, однако...куда там Шишкину-Репину-Саврасову...не то писали!
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