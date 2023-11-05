Работа американского художника Александра Колдера «Круги» (1966) представлена на аукционе. Предварительная стоимость составляет 50 000–70 000 долларов США.
«Круги» Александра Колдера представлены на аукционе
Комментарии
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Иван Иваныч
Ну-ну, круги....а если бы этот художник одной линией, как у нас это делают доморощенные худо- жники на заборах и подъездах, написал на картонке "фак", его бы тоже продавали тыщ так за пятьдесят зелёных, потому, что именно он написал? Круги, однако...куда там Шишкину-Репину-Саврасову...не то писали!
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