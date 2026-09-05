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Козырь Галицкого в борьбе с «Зенитом»: с ним шансы «Краснодара» на чемпионство намного выше

Козырь Галицкого в борьбе с «Зенитом»: с ним шансы «Краснодара» на чемпионство намного выше

Батчи хорош.«Краснодар» продолжает громить в РПЛ. Еще в первом тайме футболисты Мусаева успели забить 2 мяча на выезде в ворота самарских «Крыльев» — при этом ни разу не пропустили.

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