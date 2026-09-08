Зеленский раскрыл темы возможной трёхсторонней встречи Украины, РФ и США

Владимир Зеленский допустил возможность проведения трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому вопросу еще не принято.
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