В России собрались ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

На заседании Совета Федерации, посвященном улучшению доступности авиаперевозок, были разработаны рекомендации для правительства, касающиеся запрета на аннулирование билетов, если пассажир не воспользовался одним из сегментов рейса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии