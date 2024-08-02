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В России собрались ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

В России собрались ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

На заседании Совета Федерации, посвященном улучшению доступности авиаперевозок, были разработаны рекомендации для правительства, касающиеся запрета на аннулирование билетов, если пассажир не воспользовался одним из сегментов рейса.

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