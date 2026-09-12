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FiNE NEWS

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Вице-президент РАН Макаров: Дмитрий Донской был погребен в скромной рубахе

Великий князь Дмитрий Донской был погребен в простой рубахе, а его тело было завернуто в текстиль, без использования парадной одежды.

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