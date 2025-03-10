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Царьград

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Русские бойцы раскрыли детали прорыва в Суджу через подземный газопровод

Русские бойцы раскрыли детали прорыва в Суджу через подземный газопровод

Стали известны подробности проникновения в Суджу бойцов ВС России через газопровод.Бойцы русской армии раскрыли подробности прорыва в Суджу через пустую трубу газопровода.

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