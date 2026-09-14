Рустам Минниханов: Открытие Центра стрельбы из лука — ещё один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Татарстана

Сегодня в Казани состоялось открытие Центра стрельбы из лука. В церемонии приняли участие Генеральный прокурор России Александр Гуцан, Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв и мэр Казани Ильсур Метшин.
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