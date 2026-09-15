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Царьград

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АСИ сообщило о лидерстве России по качеству инфраструктуры в 2025

АСИ сообщило о лидерстве России по качеству инфраструктуры в 2025

Россия заняла 13-е место из 102 стран по условиям ведения бизнеса в 2025 году по методологии Всемирного банка B-READY, лидерство по инфраструктуре обеспечило первое место.

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