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  • Елена Коваль
    Отлично!Моя мама одним по...
  • Элеонора Коган
    Очень душевная история!!!!осле ухода бабушки жестокие люди выбросили кошек на улицу. Им пришлось через многое пройти ...Кошки
  • Элеонора Коган
    Уникальный котик алабая воспитал!!!!Ну просто чудо из всех чудес на свете!!!!Незаменимый

Одно из двух: мы либо горы свернем, либо дров наломаем

Одно из двух: мы либо горы свернем, либо дров наломаем

У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы. Однажды я спросил его, мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит: - Звонок у нас громкий, а кот - пугливый! С отправленным на Марс американским марсоходом прервалась связь.

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