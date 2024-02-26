Одно из двух: мы либо горы свернем, либо дров наломаем

У меня есть друг. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он моет полы. Однажды я спросил его, мол, что это ты, как я ни приду, все время полы моешь? А он говорит: - Звонок у нас громкий, а кот - пугливый! С отправленным на Марс американским марсоходом прервалась связь.