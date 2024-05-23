МО: расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил беспилотник ВСУ на Херсонском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии над передним краем обороны на Херсонском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии