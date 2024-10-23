Крайний срок уплаты налогов на имущество физических лиц - 1 декабря 2024 года

Крайний срок уплаты налогов на имущество физическими лицами за 2023 год подходит к концу. Физические лица обязаны уплатить транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также подоходный налог с физических лиц (если он предусмотрен).
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