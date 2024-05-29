Аналитик Ульянов: пароли от важных аккаунтов следует менять хотя бы раз в год

Создание безопасных паролей – это основа защиты онлайн-аккаунтов на разных ресурсах. Требования к ним с развитием технологий поменялись, как и базовые принципы безопасного хранения, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов в беседе с Общественной Службой Новостей.