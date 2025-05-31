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«Ак Барс» продлил контракт с Сафоновым на год. С Галимовым договорятся в ближайшее время

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на год. В прошедшем сезоне на счету Сафонова 22 (7+15) очка в 51 матче регулярного чемпионата и 5 (3+2) баллов в 13 играх плей-офф.

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