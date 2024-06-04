Володин заявил, что число участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии постепенно сокращается

В Китае объяснили, что повестка мероприятия «расходится с требованиями Пекина» Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что число участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии постепенно сокращается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии