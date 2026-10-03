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Центр Мадрида превратился в палаточный лагерь протестующих

Центр Мадрида превратился в палаточный лагерь протестующих

REUTERS/Alejandro Martinez Velez Массовые протесты с новой силой вспыхнули в Испании. Десятки тысяч демонстрантов устраивают акции на улицах крупных городов, а в самом сердце столицы уже неделю не сворачивается палаточный лагерь.

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