Новый кроссовер Alfa Romeo назовут Milano

Ранние предположения о том, что модель получит имя Brennero, не подтвердились. Вместо этого было выбрано культовое имя Milano, под которым в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века в США продавался заднеприводный седан Alfa Romeo 75.
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