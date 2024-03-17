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Квартира, дом, дача

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Хитрый сосед подсказал секретный код домофона, который откроет любую дверь. Выручил меня, когда я потеряла свои ключи

Хитрый сосед подсказал секретный код домофона, который откроет любую дверь. Выручил меня, когда я потеряла свои ключи

Забыли или потеряли ключи от домофона? Так, так без паники! У меня есть для вас небольшой лайфхак, который поможет открыть любую дверь без лишних хлопот.

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Комментарии
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Silver Kont
В своё время достали алкаши, наркоши и шлюхи, используя стандартный код... Написали заявление в домофонную компанию и попросили перепрограммировать домофон только на ключи от данного домофона... В подъезде стало чище и спокойней... Если кто-то забыл или потерял ключ от подъездной двери, то просто звонит соседям, те открывают дверь подъезда, а на следующий день идут заказывать ключи от подъезда...
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13 час.
В С
Всё верно, вопрос решается звонком соседям.
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13 час.
ЕБ
Евгений Бут
Сервисный код, организация меняет на свой, а это заводской, не надо писать чушь !
Ответить
11 час.

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