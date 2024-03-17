Хитрый сосед подсказал секретный код домофона, который откроет любую дверь. Выручил меня, когда я потеряла свои ключи

Silver Kont

В своё время достали алкаши, наркоши и шлюхи, используя стандартный код... Написали заявление в домофонную компанию и попросили перепрограммировать домофон только на ключи от данного домофона... В подъезде стало чище и спокойней... Если кто-то забыл или потерял ключ от подъездной двери, то просто звонит соседям, те открывают дверь подъезда, а на следующий день идут заказывать ключи от подъезда...