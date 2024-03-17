Хитрый сосед подсказал секретный код домофона, который откроет любую дверь. Выручил меня, когда я потеряла свои ключи

Забыли или потеряли ключи от домофона? Так, так без паники! У меня есть для вас небольшой лайфхак, который поможет открыть любую дверь без лишних хлопот.
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